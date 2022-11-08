Снегопад обрушится на северные районы Карелии сегодня вечером

По северным районам республики прогнозируют снег. Осадки начнутся сегодня вечером. О непогоде в Костомукше, Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском районах предупреждает МЧС со ссылкой на карельский ЦГМС.

«Со второй половины дня 8 ноября, с сохранением в течение суток 9 ноября местами по северным районам Карелии ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега»,

- предупреждают жителей и гостей региона.

МЧС по РК рекомендует ограничить поездки на личном автотранспорте, движение по пешеходным подвесным мостам и нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых. При поездке в машине советуют проверить достаточно ли топлива, есть ли трос, буксировочное устройство и фонарик, заряд аккумулятора в телефоне.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Карелии в ноябре.