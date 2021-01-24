Снег с дождем ожидается в понедельник в Карелии

Завтра, 25 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере мокрого снега, снега. По северным и западным районам местами налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°С, на севере местами до -6°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-2, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже 0+1, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале 0+2, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото polevskoy.ru