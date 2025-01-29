Снег с дождем ожидается в четверг в Карелии

Завтра, 30 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. На большей части умеренные осадки, утром и днем местами сильные в виде мокрого снега и дождя, на севере снега, мокрого снега. Ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах сложная обстановка. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+1, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже 0+1, пасмурно, сильный мокрый снег.

В Сортавале +2+3, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»