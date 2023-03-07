Снег и мороз ожидаются в праздничный день в Карелии

Облачная погода с прояснениями будет в Карелии в среду, 8 марта. Днем пройдет снег, местами слабая метель. Ветер восточный и юго-восточный, передает Гидрометцентр РК.

Температура воздуха днем будет 4, -9 градусов, ночью -16, -21 градус, а местами -23, -28 градусов.

В Петрозаводске тоже будет облачно, ночью с прояснениями и без существенных осадков. Снег выпадет днем, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью -15, -17 градусов, днем -5, -7 градусов. // фото: Victoria Kotlyarchuk/www.istockphoto.com