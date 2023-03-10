Снег и метель ожидаются в субботу в Петрозаводске и Карелии

В субботу в Петрозаводске переменная облачность. Ночью без осадков, вечером небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный слабый, днем юго-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -11, -13, днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем по южным районам небольшой, местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, восточный умеренный, на юге вечером местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -9, -14, местами до -22, днем -2, -7.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем -3;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью -8, днем -5;

В Олонце, Пудоже ночью -7, днем -3;

В Сегеже ночью -9, днем -4;

В Сортавале, Суоярви ночью -8, днем -4. // фото unsplash.com