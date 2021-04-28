Снег и дождь ждут сегодня жителей Карелии

Сегодня, 28 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +3, +5°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части республики небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +2,+7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже +2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +4, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото culturavrn.ru