СМИ: Спецназ нагрянул к чиновникам, в Минсельхозе обыски

Силовики при поддержке спецназа пришли с обысками в карельское министерство сельского и рыбного хозяйства. Обыски прошли в пятницу, 18 ноября.

По информации издания «Карелия.Ньюс», действия силовиков может быть связано с новым уголовным делом о хищении из бюджета. В министерстве журналистам подтвердили, что обыски были, они связаны с грантами для фермеров. Также в ведомстве сообщили, что никто из сотрудников министерства не задержан.

По информации МВД, следователи проводят комплекс мероприятий в рамках уголовного дела о мошенничестве. Правоохранители устанавливают законность и обоснованность получения грантов.

В Карелии все еще рассматривают дело известного фермера Ираиды Шалак. Ее обвиняют в мошенничестве. В правительстве считают, что фермер невиновна. Подробнее в материале «Фермеров Карелии запугали уголовным преследованием». // фото «Петрозаводск говорит»