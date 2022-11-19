Взрыв произошел на газопроводе в Ленинградской области

По соседству с Карелией был слышен звук взрыва и виден огромный столб огня. Жители Ленинградской области начали выкладывать в соцсеть фото и видео. Инцидент произошел в субботу. ЧП случилось во Всеволжском районе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем телеграм-канале, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Пожарные и спасатели ликвидируют пожар.



«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются», - написал губернатор. // фото скриншот видео группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», видео Mash