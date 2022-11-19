19 ноября 2022, 16:37
Взрыв произошел на газопроводе в Ленинградской области
Спасатели ликвидируют возникший пожар, заявил губернатор Александр Дрозденко
По соседству с Карелией был слышен звук взрыва и виден огромный столб огня. Жители Ленинградской области начали выкладывать в соцсеть фото и видео. Инцидент произошел в субботу. ЧП случилось во Всеволжском районе.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем телеграм-канале, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Пожарные и спасатели ликвидируют пожар.
«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются», - написал губернатор. // фото скриншот видео группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», видео Mash