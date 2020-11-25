СМИ сообщили, что Леонид Белуга находится в статусе подозреваемого

Пока правоохранительные органы молчат, карельские СМИ строят догадки и предположения относительно громкого задержания известного в Карелии бизнесмена Леонида Белуги, а затем его скорейшего освобождения из следственного изолятора. Очередное предположение выдвинула журналист Светлана Лысенко, ее версию приводит «Столица на Онего».

Пообщавшись с окружением предпринимателя и источниками в правоохранительных органах, Лысенко сообщила, что на допросах Белуга отказался давать показания. Далее представитель СМИ, ссылаясь на слова знакомых предпринимателя, сообщает, что бизнесмена допрашивали по факту дачи взятки спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку. Но предприниматель, как пишет Лысенко, правоохранителям этого не подтвердил.

Также, согласно источникам в правоохранительных органах, на которые ссылается журналист, Леонид Белуга остался в статусе подозреваемого. Также следователи взяли с него подписку о невыезде. следователи не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте или избрании бизнесмену иной меры пресечения. Попытка журналиста переговорить с карельским бизнесменом ни к чему не привела. От комментария прессе отказался и Дмитрий Ильин, адвокат бизнесмена по соглашению. По сообщению Светланы Лысенко, дело расследует следователь по особо важным делам Александр Брюханов.

Напомним, бизнесмен был задержан 17 ноября в Петрозаводске. Супруга предпринимателя подтверждала факт задержания, но не знала причину.