Слякотная погода ждет жителей Карелии в четверг

Сегодня, 22 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, на севере восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +5, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже до +3, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале до +4, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото krivbass.city