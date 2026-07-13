Служба санитарных перевозок оказывает помощь маломобильным людям

Часто встречаются ситуации, когда нужно перевезти лежачего человека, который не может самостоятельно передвигаться и даже встать с кровати. Перевозка таких людей обычным способом с использованием личного автомобиля или такси не всегда удобна, а порой невозможна. Поможет Служба санитарных перевозок.
Компания оказывает следующие услуги по транспортировке лежачих больных:
- Перевозка по городу;
- Доставка из лечебного стационара домой;
- Транспортировка в медучреждения для проведения диагностических исследований;
- Транспортировка/встреча на вокзале или в аэропорту;
- Междугородние перевозки по Петрозаводску, Карелии и России.
ВАЖНО:
- работают круглосуточно;
- специализированный транспорт, оснащённый всем необходимым оборудованием для перевозки больных;
- индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывающий особенности его заболевания и состояния.
Компания гарантирует:
- своевременную подачу транспорта и соблюдение всех санитарных норм;
- бережное отношение к клиентам и обеспечение их комфорта во время перевозки;
- оперативное решение любых возникающих проблем и вопросов.
Ко всем пациентам в компании относятся с пониманием, заботой и профессионализмом, всегда готовы прийти на помощь и сделать всё возможное для их здоровья.
Оформить вызов можно любым удобным для вас способом:
- По телефонам - +7 9114005251, 635251
- В Telegram - https://t.me/@sanitarnieperevozki
- В Whatsapp - https://wa.me/79114005251
- В Viber - https://viber.click/79114005251
- В Сообщениях ВК - vk.me/sanitarnie_perevozki
На правах рекламы. ИП Новиков Роман Сергеевич, ИНН 100121791582.
//Фото предоставлено Службой санитарных перевозок.