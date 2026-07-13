Служба санитарных перевозок оказывает помощь маломобильным людям

Компания работает круглосуточно, перевозки осуществляются по Петрозаводску, Карелии и России

Часто встречаются ситуации, когда нужно перевезти лежачего человека, который не может самостоятельно передвигаться и даже встать с кровати. Перевозка таких людей обычным способом с использованием личного автомобиля или такси не всегда удобна, а порой невозможна. Поможет Служба санитарных перевозок.

Компания оказывает следующие услуги по транспортировке лежачих больных:

- Перевозка по городу;

- Доставка из лечебного стационара домой;

- Транспортировка в медучреждения для проведения диагностических исследований;

- Транспортировка/встреча на вокзале или в аэропорту;

- Междугородние перевозки по Петрозаводску, Карелии и России.





ВАЖНО:

- работают круглосуточно;

- специализированный транспорт, оснащённый всем необходимым оборудованием для перевозки больных;

- индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывающий особенности его заболевания и состояния.





Компания гарантирует:

- своевременную подачу транспорта и соблюдение всех санитарных норм;

- бережное отношение к клиентам и обеспечение их комфорта во время перевозки;

- оперативное решение любых возникающих проблем и вопросов.



Ко всем пациентам в компании относятся с пониманием, заботой и профессионализмом, всегда готовы прийти на помощь и сделать всё возможное для их здоровья.





Оформить вызов можно любым удобным для вас способом:

- По телефонам - +7 9114005251, 635251

- В Telegram - https://t.me/@sanitarnieperevozki

- В Whatsapp - https://wa.me/79114005251

- В Viber - https://viber.click/79114005251

- В Сообщениях ВК - vk.me/sanitarnie_perevozki





На правах рекламы. ИП Новиков Роман Сергеевич, ИНН 100121791582.

//Фото предоставлено Службой санитарных перевозок.