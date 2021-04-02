Следком Карелии впервые прокомментировал скандал вокруг своего коллеги

Следственный комитет по Карелии, до последнего времени хранивший молчание относительно истории с хищением денег, в которой оказался замешан следователь, выступил с официальным комментарием.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего следователя следственного отдела по Петрозаводску. Его подозревают в мошенничестве в сфере кредитования и краже.

По версии следователей, подозреваемый незаконно использовал изъятый в ходе следствия мобильный телефон для хищения денег с банковского счета.



Обстоятельства преступления устанавливаются. Не известно, сколько человек пострадало от рук следователя, также не называется похищенная сумма.

Напомним, о крупном скандале в кругах Следкома стало известно из Телеграм-каналов. СМИ сообщали, что следователь якобы похищал деньги с изъятых у подследственных банковских карт. Преступные действия привлекли внимание сотрудников ФСБ. 1 апреля в служебном кабинете следователя прошел обыск. 2 апреля сообщалось, что следователя уволили, он признал вину. (фото og.ru)