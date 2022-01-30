Скончался актер Леонид Куравлев

Ушел из жизни известный российский актер Леонид Куравлев. Ранее он тяжело и продолжительно болел, пишет Telegram-канал «112».

Леониду Куравлеву было 85 лет, 10 января сообщили, что он попал в больницу. У звездного пациента были проблемы с дыханием и положительный тест на ковид. Но сын артиста это отрицал.

Актера поместили в реанимацию, его состояние было тяжелым. После лечения его перевели в хоспис. У артиста таже была цереброваскулярная болезнь, она поражает сосуды и нарушает кровообращение головного мозга. // Фото: wikipedia.org