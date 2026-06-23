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23 июня 2026
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Происшествия

Схрон оружия нашли в Петрозаводске

Петрозаводчанин изготовил пистолет и патроны к нему, а также незаконно хранил порох и взрывные устройства
боеприпас
Фото: МВД Карелии

Полиция Петрозаводска завершила расследование уголовного дела в отношении 54-летнего петрозаводчанина. Мужчину обвиняют в трёх преступлениях: незаконном изготовлении огнестрельного оружия, хранении оружия и боеприпасов к нему, а также хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщили в  МВД Карелии.

Дома у обвиняемого нашли запрещённые предметы. Так, полиция изъяла пистолет с патронами. Как выяснилось, петрозаводчанин переделал травматический пистолет в боевой, патроны тоже изготовил самостоятельно. Разрешительных документов на оружие не было. Экспертиза подтвердила, что пистолет и патроны пригодны для стрельбы, пули обладают поражающей способностью.

На кухне житель Петрозаводска хранил охотничье ружьё и два запала ручных гранат, а на балконе -  банку с бездымным порохом. Порох, как установили специалисты, пригоден к применению, а запалы - взрывные устройства, пригодные для подрыва ручных гранат. Все это тоже изъяли.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. А за незаконное хранение охотничьего ружья фигуранта привлекли к административной ответственности.

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