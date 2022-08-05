Скандальной строительной фирме пришлось заплатить долги

4 августа 2022 года судья Арбитражного суда РК Анита Свидская приняла решение прекратить процедуру банкротства в отношении ООО «Консоль С». Требования кредиторов, попавших в соответствующий реестр, были полностью удовлетворены.

Наверное, еще недавно Анатолий Выпирайло - бывший гендиректор ООО «Консоль С» и один из его совладельцев не мог представить, что обычная петрозаводчанка способна обанкротить строительную компанию. Жительница Петрозаводска Ирина Трунова рискнула и вышла из этой необычной истории победителем.

Трунова в 2019 году приобрела квартиру в строящемся доме в районе Дивизионного проезда в Университетском городке. Однокомнатную квартиру площадью 28,2 квадратных метра за 1,524 миллиона рублей ООО «Консоль С» обязалось предоставить не позднее 31 октября 2019 года. Свои обещания компания не исполнила.

Ирина Трунова подала иск в суд и выиграла его. Но и после этого ООО «Консоль С» не спешила расплатиться с настойчивой женщиной.

Тогда Трунова решилась на беспрецедентный шаг и подала заявление о признании фирмы «Консоль С» банкротом. 14 января 2022 года Арбитражный суд Республики Карелия рассмотрел заявление петрозаводчанки и признал его обоснованным. О том, что происходило дальше, читайте в новой статье нашего издания.