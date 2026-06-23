Ситуацию с топливом в Карелии держат на постоянном контроле

В Министерство промышленности и торговли Карелии поступило значительное количество обращений, связанных с работой автозаправочных станций. Как отметила министр на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», подавляющее большинство АЗС на территории республики работают. На отдельных станциях введены временные ограничения по объёму отпуска топлива в одни руки. Эта мера является вынужденной и принимается для обеспечения равномерного распределения топлива и его доступности для максимально широкого круга потребителей.
Поставки топлива в Карелию продолжаются. Правительство республики осуществляет постоянный контроль за обеспечением региона топливом. В еженедельном режиме проходят рабочие совещания с участием поставщиков горюче-смазочных материалов, транспортных компаний, представителей муниципалитетов и профильных ведомств. В оперативном порядке отслеживаются объемы отгрузок, маршруты доставки и текущая обстановка во всех районах Карелии.
Накануне вице-премьер Правительства России Александр Новак провел совещание, на котором поручил принять меры, направленные на поддержание устойчивости внутреннего рынка топлива.
Особое внимание уделяется отдаленным территориям. На сегодняшний день Лоухский и Калевальский районы обеспечены топливом в достаточном объеме. В Суоярвском округе в настоящий момент отпуск топлива осуществляется только для организаций. Ожидается, что дополнительная поставка для стабилизации ситуации поступит в конце текущей недели.
Министр промышленности и торговли Карелии подчеркнула, что бесперебойная работа инфраструктуры остается приоритетом.
Все службы жизнеобеспечения региона в полном объёме обеспечены необходимыми запасами горюче-смазочных материалов. Медицинские учреждения, общественный транспорт, коммунальные и дорожные службы, а также предприятия, осуществляющие доставку продуктов и товаров первой необходимости, работают в плановом режиме, без сбоев,
– отметила Светлана Астахова.
Жителей и гостей Карелии призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.