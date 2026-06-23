Ситуацию с топливом в Карелии держат на постоянном контроле

Министр промышленности и торговли Республики Карелия Светлана Астахова про­комментировала ситуацию с наличием топлива на автозаправочных станциях регио­на

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В Министерство промышленности и торговли Карелии поступило значительное ко­личество обращений, связанных с работой автозаправочных станций. Как от­метила министр на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», подавляющее большинство АЗС на территории республики работают. На отдельных станциях введены временные ограничения по объёму отпуска топлива в одни руки. Эта мера является выну­жденной и принимается для обеспечения равномерного распределения топлива и его доступности для максимально широкого круга потребителей.

Поставки топлива в Карелию продолжаются. Правительство республики осуществляет постоянный контроль за обеспечением региона топливом. В еже­недельном режиме проходят рабочие совещания с участием поставщиков горюче-смазочных материалов, транспортных компаний, представителей муниципалитетов и профильных ведомств. В оперативном порядке отслеживаются объемы отгрузок, маршруты доставки и текущая обстановка во всех районах Карелии.

Накануне вице-премьер Правительства России Александр Новак провел совещание, на котором поручил принять меры, направленные на поддержание устойчивости вну­треннего рынка топлива.

Особое внимание уделяется отдаленным территориям. На сегодняшний день Лоух­ский и Калевальский районы обеспечены топливом в достаточном объеме. В Суоярв­ском округе в настоящий момент отпуск топлива осуществляется только для органи­заций. Ожидается, что дополнительная поставка для стабилизации ситуа­ции поступит в конце текущей недели.

Министр промышленности и торговли Карелии подчеркнула, что бесперебойная работа инфраструк­туры остается приоритетом.

Все службы жизнеобеспечения региона в полном объёме обеспечены необходимы­ми запасами горюче-смазочных материалов. Медицинские учреждения, обществен­ный транспорт, коммунальные и дорожные службы, а также предприятия, осуще­ствляющие доставку продуктов и товаров первой необходимости, работают в плано­вом режиме, без сбоев,

– отметила Светлана Астахова.

Жителей и гостей Карелии призывают сохранять спокойствие и дове­рять только официальным источникам информации.