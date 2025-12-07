Синоптики рассказали, растает ли выпавший в Карелии снег

В ночь на воскресенье, 7 декабря, снег пошел в большинстве районов Карелии. Привычная грязная картина за окном вмиг преобразилась. Но радоваться еще рано, так считают синоптики.

В воскресенье в основном на юго-западе республики пройдут умеренные осадки в виде снега, днем снег сменится на мокрый. В понедельник, 8 декабря, снег и мокрый снег ожидаются уже на большей части Карелии, по южным районам возможно налипание мокрого снега на деревья и провода.

Температура воздуха в воскресенье и понедельник будет в пределах от слабого плюса на юго-западе до -5, -9 по северным районам.

Снег лишь на задержится, даже образуется снежный покров. Но на неделе в регионе вновь потеплеет, снег растает. Белое покрывало сохранится разве только на севере.