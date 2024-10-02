Синоптики рассказали о температурных рекордах в Карелии в сентябре

Сентябрь 2024 года в Карелии вписал себя в историю как самый теплый в истории. Об этом сообщает Гидрометцентр РК.

Температура воздуха в первом месяце осени в этом году превысила норму на 4,5 градуса, а в Петрозаводске - на 5,3 градуса. Среднемесячная температура воздуха в столице Карелии составила 15,3 градуса. Суточные температурные рекорды были перекрыты восемь раз.

В течение двух первых декад месяца среднесуточные температуры воздуха соответствовали показателям летних месяцев - июля и августа. Во второй декаде сентября, превысив климатические показатели на 7-11 градусов, они приблизились к критерию «опасного» явления «аномально жаркая» погода. Максимальная температура достигала +25, +28 градусов.

Второй год подряд сентябрь становится еще одним месяцем климатического лета. И по продолжительности солнечного сияния нынешний сентябрь оказался на высоте - норма превышена в 1,8 раза (236 часов при норме 132 часа). // Фото «Петрозаводск говорит»