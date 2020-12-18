Синоптики рассказали о погоде в субботу в Карелии

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9, днем -2, -4. Атмосферное давление будет слабо падать.

19 декабря в Карелии облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой, ночью местами умеренный снег, на юго-западе мокрый снег. В отдельных районах сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10, местами до -16 градусов. Днем температура воздуха -1 -6, на юго-западе местами до +1 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -5, днем -4;

В Кондопоге ночью -4, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -5, днем -4;

В Олонце ночью -2, днем 0;

В Пудоже ночью -7, днем -5;

В Сегеже ночью -5, днем -4;

В Сортавале ночью 0, днем +2;

В Суоярви ночью и днем -3.