Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Петрозаводске и Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно, ожидается умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12, +14, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +9, +14, местами потеплеет до +17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +11;

В Кондопоге днем +15;

В Медвежьегорске днем +13;

В Олонце и Сортавале днем +14;

В Пудоже днем +15;

В Сегеже днем +12;

В Суоярви днем +14. (фото unsplash.com, Joy Stamp)