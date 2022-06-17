17 июня 2022, 07:00
Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Петрозаводске и Карелии
Днем будет хмуро, обещают дожди
Сегодня в Петрозаводске облачно, ожидается умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12, +14, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +9, +14, местами потеплеет до +17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +11;
В Кондопоге днем +15;
В Медвежьегорске днем +13;
В Олонце и Сортавале днем +14;
В Пудоже днем +15;
В Сегеже днем +12;
В Суоярви днем +14. (фото unsplash.com, Joy Stamp)