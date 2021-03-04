Синоптики рассказали о погоде в Карелии в пятницу

В пятницу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13, днем -6, -8. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -16, при прояснениях местами до -20, днем -4, -9, местами до -12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -15, днем -6;

В Кондопоге ночью -14, днем -7;

В Медвежьегорске ночью -14, днем -7;

В Олонце ночью -13, днем -6;

В Пудоже ночью -17, днем -7;

В Сегеже ночью -14, днем -8;

В Сортавале ночью -12, днем -4;

В Суоярви ночью -13, днем -6.

Ранее мы рассказывали, что холодные воздушные массы вытеснят оттепели с севера Русской равнины.