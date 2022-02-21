Синоптики рассказали о погоде на 23 февраля в Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в последнюю неделю февраля и в День защитника Отечества.

По наблюдению специалистов, несмотря на понижение температуры в ближайшие дни, последний зимний месяц пополнит ряды «теплых» февралей. Однако в последние дни календарной зимы ожидаются снегопады и метели.

Во вторник южные, юго-восточные районы Карелии окажутся под воздействием северной части атлантического циклона. Ожидаются интенсивные снегопады, метели. Температура воздуха в ночные часы -5, -10, днем -1, -5. На севере Карелии осадки маловероятны, температура воздуха ночью -13, -19, днем не превысит -5, -10.

По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», снегопады накроют и Петрозаводск 22 февраля. За день может выпасть 8-10 мм осадков, снежный покров может вырасти на 8-10 см. Ожидается метель, ветер с порывами до 10-12 метров в секунду. Сильных морозов не предвидится. Температура воздуха днем в пределах -2,-5 градусов.

Понижение температуры ожидается в праздничный день, отмечают синоптики. 23 февраля по мере перемещения циклона на восток республика окажется в условиях влияния его холодной части. Осадки постепенно прекратятся. А температура воздуха понизится: ночью до -9, -15, по северным районам до -17, -22, днем -5, -10.

В четверг, 24 февраля, характер погоды сохранится. Синоптики считают, что это будут последние морозные ночи в феврале.

В пятницу к западным границам Карелии приблизится активный атмосферный фронт очередного циклона с Атлантики. Он принесет ненастную погоду со снегом, переходящим в смешанные осадки, с усилением ветра и повышением температуры до оттепели.

Неустойчивая, с перепадами атмосферного давления и температуры воздуха погода, по предварительным данным, ожидается также в начале марта. (фото pixabay.com, 12019)