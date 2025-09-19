Синоптики предупредили о плохой погоде с пятницы на субботу

Желтый уровень погодной опасности объявили в Карелии. В ночь на субботу в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

На республику опустится туман. Предупреждение синоптиков будет актуально как ночью, так и днем. Туман ожидается местами. Особенно бдительно следует быть водителям на трассах. Предупреждение из-за тумана будет действовать с девяти часов вечера пятницы и до девяти утра субботы.

Еще одно неприятное, но не такой уж удивительное погодное явление ожидает жителей и гостей республики. В течение субботы в республике обещают дождь, местами даже очень сильный.

Ранее синоптики предупредили о первом снеге.