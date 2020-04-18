Синоптики пообещали россиянам теплый май

Май 2020 года подарит жителям России теплую погоду. Такой прогноз сделала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Ее слова приводит «Российская газета».

Так, на Северо-Западе прогнозируется обычная для мая температура воздуха. Днем это 15-20 градусов, ночью - 6-11 градусов тепла. Такая же погода ожидается и в центральной России.

На юге - в Краснодарском крае и в Крыму - температура воздуха поднимется, в среднем, на один градус выше нормы.

Синоптики прогнозируют, что на европейской территории страны осадки выпадут в пределах климатической нормы, а больше обычного - в Смоленской области, Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и севере Сибири.