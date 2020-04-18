18 апреля 2020, 16:48
Синоптики пообещали россиянам теплый май
Последний месяц весны порадует жителей страны хорошей погодой
Май 2020 года подарит жителям России теплую погоду. Такой прогноз сделала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Ее слова приводит «Российская газета».
Так, на Северо-Западе прогнозируется обычная для мая температура воздуха. Днем это 15-20 градусов, ночью - 6-11 градусов тепла. Такая же погода ожидается и в центральной России.
На юге - в Краснодарском крае и в Крыму - температура воздуха поднимется, в среднем, на один градус выше нормы.
Синоптики прогнозируют, что на европейской территории страны осадки выпадут в пределах климатической нормы, а больше обычного - в Смоленской области, Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и севере Сибири.