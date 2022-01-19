Синоптики обещают в четверг в Карелии мокрый снег

В четверг в Петрозаводске облачно, ожидаются небольшие осадки виде мокрого снега. На дорогах гололедица, передают в региональном Гидрометцентре. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью временами порывистый. Температура воздуха -1, +1 в течение суток. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью порывистый. На дорогах гололедица. Температура воздуха +2, -3 в течение суток.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале ночью -10, днем -1;

В Кондопоге ночью -6, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -4, днем +1;

В Олонце ночью -5, днем +2;

В Пудоже ночью -3, днем +1;

В Сегеже ночью -5, днем +1;

В Сортавале ночью -5, днем 0;

В Суоярви ночью -4, днем +1. (фото pixabay.com, Oldiefan)