Синоптики дали прогноз погоды на сегодняшний день

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -14, -16, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -12, -17, местами до -22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем -14;

В Кондопоге днем -12;

В Медвежьегорске, Суоярви днем -15;

В Пудоже днем -16;

В Сегеже днем -17;

В Сортавале днем -9. // фото «Петрозаводск говорит»