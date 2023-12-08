08 декабря 2023, 06:30
Синоптики дали прогноз погоды на сегодняшний день
Местами в Карелии в пятницу ожидается снег
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -14, -16, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -12, -17, местами до -22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем -14;
В Кондопоге днем -12;
В Медвежьегорске, Суоярви днем -15;
В Пудоже днем -16;
В Сегеже днем -17;
В Сортавале днем -9. // фото «Петрозаводск говорит»