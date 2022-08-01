Синоптик назвал российские курорты с самым теплым морем

На курортах Краснодарского края море прогрелось до очень комфортных температур. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Как отметил специалист, наиболее теплое море сейчас в Анапе, Геленджике и Туапсе. Там вода прогрелась до +25 градусов.

Впрочем, в других городах на побережье Черного моря вода тоже теплая. Так, в Сочи море прогрелось до +24 градусов, в Ялте и Евпатории - до +23. Фото: unsplash.com