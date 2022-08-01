Годовалый ребенок опрокинул на себя аквариум и попал в больницу

В Ленинградской области маленький ребенок опрокинул на себя аквариум и был госпитализирован. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, инцидент произошел 31 июля в Выборге. В полицию позвонили из больницы, куда был доставлен годовалый ребенок с открытой раной головы.

Выяснилось, что малыш опрокинул себе на голову аквариум. При этом известно, что семья ребенка благополучная и не состоит на учете в полиции. Обстоятельства инцидента уточняются. Фото: unsplash.com