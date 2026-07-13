Симфонический оркестр филармонии представляет: музыка и кино Карелии

Жителей и гостей Петрозаводска приглашают 17 июня отметить 105-летний юбилей Республики. В программе вечера – известные мелодии из популярных кинофильмов(6+)

Фото: Афиша Государственной Филармонии

На концерте «Сделано в Карелии. Музыка и кино» Симфонический оркестр филармонии представит программу сочинений, вдохновлённых Карелией. Прозвучат произведения, созданные в Доме творчества композиторов «Сортавала», музыка из снятых в Карелии кинофильмов, сочинения о Карелии.

Республика Карелия давно стала для источником вдохновения для деятелей искусства в самых разных жанрах. «Этот воздух пропитан музыкой. Нужно просто выйти на озеро и в тишине услышать ноты», – так поэтично рассказывал о живописном заливе Кирьявалахти Ладожского озера, на берегу которого стоит Дом творчества композиторов «Сортавала», один из создателей самой известной песни о Карелии «Долго будет Карелия сниться» Александр Колкер.

Невероятная красота карельской природы нашла своё отражение в фильмах и сериалах. За неполные сто лет в республике было снято более сорока кинолент. Многие из этих фильмов вошли в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа.

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, дирижёр – Дмитрий Кольцов

В программе: сочинения о Карелии и музыка из кинофильмов, снятых в Карелии («А зори здесь тихие», «Любовь и голуби» и других).

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.