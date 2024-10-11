Силовики задержали ребенка в магазине в Карелии

На днях в одном из магазинов Сегежи была нажата тревожная кнопка. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей взял с прилавка пачку кофе стоимостью 500 рублей и попытался пройти мимо кассы без оплаты.

Нарушитель был задержан. Выяснилось, что ему нет и 18 лет. Ребенка доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch