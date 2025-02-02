02 февраля 2025, 16:51
Сильные морозы ожидаются в Карелии 3 февраля
Синоптики дали прогноз на понедельник – погода будет некомфортной
Облачно, днем с прояснениями будет 3 февраля в Карелии. Небольшой, ночью местами умеренный снег, в отдельных районах метель, сообщили в Гидрометцентре республики.
На дорогах сложная обстановка. Ветер северо-восточный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха составит -9, -14°С, по северным районам местами до -17°С в течение суток.
В Петрозаводске тоже облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер ожидается северо-восточный умеренный.
Температура воздуха составит -11, -13°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти. // фото: unsplash.com