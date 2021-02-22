Сидящие несколько дней без воды пудожане намерены жаловаться министру

Этой зимой Карелию буквально сотрясает. То ли от аномальных холодов, то ли от изношенности или по какой-то иной причине трубы прорывает в разных уголках республики. Сегодня, например, мы сообщали о замерзшем трубопроводе в поселке Рабочеостровск, который в начале этого года уже оставался без воды.

А на днях рассказывали об аварии на центральном водопроводе в Пудоже, из-за которой 19 февраля воду пришлось отключить в целом городе. Местные власти организовали подвоз воды для населения. А утром 20 февраля на официальной странице муниципального района заявили о ликвидации аварии, сопроводив запись коротким видео с льющейся из крана водой:

«Авария на водопроводной сети центральной магистрали была устранена в 2 часа ночи 20 февраля. В 5-30 утра было восстановлено рабочее давление в сетях ХВС, с 6-15 было подано ГВС»,

- отчитались местные чиновники.

Однако, как сообщили «Петрозаводск говорит» читатели, вода в кранах зажурчала не у всех.

«Добрая половина города Пудож до сих пор нет воды. Вот вам и устранение аварии и люди добиться помощи не могут, их игнорируют»,

- сообщили местные жители и рекомендовали посмотреть паблик «Подслушано в Пудоже».

Мы последовали совету и наткнулись в сообществе на десятки комментариев людей, которые 21 и 22 февраля называли адреса домов, где до сих пор нет воды. Это Ленина, 65, 61, 56, 74 и 75, Пионерская, 10, 40-а, 10, 69, 67, 48 и 4, Горького, 32, 54, Гагарина, 14, Карла Маркса, 6, Машакова, 57 и 62-а, Полевая 2 квартал, 17, 18 и 29. Возможно, список будет еще расти. Там в сообщениях писали, что нанимали сантехника, чтобы разморозить трубы. Но тут же другие жаловались, что пытались отогреть трубы, им разобрали полы, а толку никакого.

В итоге инициативная группа пудожан намерена пожаловаться министру строительства Виктору Россыпнову. Также пудожанепопросили вмешаться в ситуацию уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева, поскольку в оставшихся без воды домах находятся пожилые люди и дети. (фото cxid.info)