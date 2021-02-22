Лихач попытался скрыться после ДТП, но влетел в сугроб на Правды

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео аварии и последующей попытки побега одного из участников после столкновения. В двухминутном ролике собраны видео с разных камер уличного наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру», установленных на улице Правды и перекрестка четырех дорог – Правды, Лыжной, Калинина и Ключевского шоссе. Все дорожные эпизоды случились ночью 22 февраля.

Так, в кадр попало, как в 01:03 на перекрестке четырех легковой дорог автомобиль темного цвета врезается в машину, которая стоит в ожидании разрешающего сигнала светофора. После случившегося легковой автомобиль не останавливается, но поворачивает налево и движется вниз по Правды. Судя по всему на следующем перекрестке неподалеку от здания МЧС водитель проезжает на красный свет. Затем около Крестовоздвиженского собора автомобиль съезжает с главной дороги и въезжает в сугроб и оказывается на тротуаре. К нему подъезжают несколько машин. Что стало с водителем и был ли вызван наряд ДПС - остается за кадром. (фото rabochy-put.ru)