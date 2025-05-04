Штормовое предупреждение: северным районам Карелии приготовиться

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на информацию метеорологов распространила предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении.

Днём 4 и ночью 5 мая 2025 г. местами, преимущественно по северным районам Республики Карелия, ожидается сильный снег, мокрый снег.

Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Костомукшский ГО, Беломорский МО, Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы. © «Петрозаводск говорит»