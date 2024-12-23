Шансы на блокировку популярного мессенджера в России оценили

Сенатор Артем Шейкин оценил вероятность блокировки мессенджера WhatsApp* в России.

Риск блокировки возрастет, если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства. Все будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ, считает сенатор, передает РИА Новости.

Для работы в России иностранным компаниям следует исполнять российское законодательство, иначе их деятельность не будет возможна. По словам Шейкина, мессенджер должен организовать хранение на территории России информации о фактах приема, передачи, доставки голосовой информации, текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей, предоставлять эти ведения уполномоченным госорганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал предположения о возможной блокировке мессенджера слухами, передает ТАСС. С его слов нет дополнительной информации кроме той, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации.

Ранее WhatsApp* был принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). // фото freepik.com

* Мессенджер принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена