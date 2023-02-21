Шандалович обозначил главный посыл Послания президента

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поделился своими впечатлениями от Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

По словам Шандаловича, выступление президента было всеобъемлющим и вдохновляющим. Президент посвятил его самым волнующим россиян вопросам, считает Шандалович. Особо он отметил обозначенные президентом дополнительные меры помощи гражданам (повышение МРОТ с января 2024 года на 18,5% – в итоге он составит 19 242 рубля, увеличение налоговых вычетов на образование и медицину).

По мнению спикера карельского парламента, Путин очень точно расставил акценты на причинах спецоперации: защита граждан на исторических землях, обеспечение безопасности России, ликвидация угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после 2014 года под влиянием коллективного Запада.

«Поддерживаю инициативу президента создать государственный фонд помощи семьям погибших в ходе военной операции и ветеранам. Уверен, что это решение поможет сделать помощь еще более централизованной и адресной, позволит консолидировать усилия государственных структур, бизнеса, волонтеров вокруг семей военнослужащих»,

- сказал Шандалович.

Карельский парламентарий также отметил главный посыл Послания: «Благодаря единству народа, преданности Родине наша страна будет идти только вперед, справляясь со всеми сложностями и побеждая на всех фронтах».