21 февраля 2023, 16:39
Политика

Жители Карелии поддерживают бойцов в зоне СВО

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о народной поддержке военнослужащих в зоне спецоперации

21 февраля состоялось послание Федеральному Собранию Владимира Путина. Речь Президента освещала положение дел во внутренней и внешней политике, а также затрагивала тему специальной военной операции и поддержки военнослужащих.
Карелия может быть отличным примером региона, который всеми силами помогает нашим бойцам в зоне СВО. По словам Главы Карелии, только с сентября 2022 года в помощь бойцам в зоне СВО было направлено более 30 машин с необходимым оборудованием, материалами, продуктами питания, медикаментами, мобильными банями и адресными посылками от близких.


Каждый житель страны понимает важность нашей поддержки. Карельский политолограссказал, что для жителей нашей огромной страны военные действия на Украине в первые месяцы после 24 февраля 2022 года были далекими и как бы не совсем своими. Сейчас отношение и понимание многих людей поменялось.

Фронт действительно прошел через сердца всех патриотов России,

– заявил эксперт.

Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию также рассказал, что Россия будет выстраивать новые логистические коридоры, продолжится развитие транспортной инфраструктуры, а также будет поддерживать российские компании. Полную версию обращения Президента можно посмотреть здесь

Фото: ТАСС

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Метки: 
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Поддержка бойцов из Карелии
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