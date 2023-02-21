Жители Карелии поддерживают бойцов в зоне СВО

21 февраля состоялось послание Федеральному Собранию Владимира Путина. Речь Президента освещала положение дел во внутренней и внешней политике, а также затрагивала тему специальной военной операции и поддержки военнослужащих.

Карелия может быть отличным примером региона, который всеми силами помогает нашим бойцам в зоне СВО. По словам Главы Карелии, только с сентября 2022 года в помощь бойцам в зоне СВО было направлено более 30 машин с необходимым оборудованием, материалами, продуктами питания, медикаментами, мобильными банями и адресными посылками от близких.



Каждый житель страны понимает важность нашей поддержки. Карельский политолограссказал, что для жителей нашей огромной страны военные действия на Украине в первые месяцы после 24 февраля 2022 года были далекими и как бы не совсем своими. Сейчас отношение и понимание многих людей поменялось.

Фронт действительно прошел через сердца всех патриотов России,

– заявил эксперт.

Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию также рассказал, что Россия будет выстраивать новые логистические коридоры, продолжится развитие транспортной инфраструктуры, а также будет поддерживать российские компании. Полную версию обращения Президента можно посмотреть здесь.

Фото: ТАСС