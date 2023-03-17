Северяне с мая смогут улететь на берег Средиземного моря

Мурманск и турецкую Анталью с 4 мая свяжут прямые авиарейсы. Перелеты будут выполняться раз в неделю, по четвергам, на лайнерах турецкого лоукостера Corendon Airlines Boeing 737-800, сообщает «Мурманский вестник».

По информации агентства «СеверПост», билет на берег Средиземного моря в одну сторону обойдется более чем в 45 тысяч, поездка туда-обратно с возвращением через неделю в более чем 51 тысячу.

Самолеты будут отправляться из Мурманска в 13:55, а из Антальи в 07:00. // фото freepik.com