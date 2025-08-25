Серые валуны, лестницы и части бордюра превращаются в арт-объекты

На улицах Петрозаводска стали появляться камни с зеркалами.

В арт-объекты превращаются обычные валуны, серые ступеньки лестниц. В городе появляются сверкающие змеи, лягушки, петроглифы и другие необычные «мозаики».

Занимается столь необычным стрит-артом местный житель. О работе, трудностях и результате молодой человек рассказывает в телеграм-канале «Зри в камень».

«Карелия лежит на камнях. Камни – ее кожа. Люди в порыве рутины топчут землю, бегут по-важному. А так важно иногда остановиться, окинуть взором настоящее и увидеть себя в нем. Зеркала хранят свет, которого там мало»,

- говорится в описании канала уличного художника.

Так, у дома №6 на Первомайском проспекте на газоне появилась зеркальная змея. В ее основе валявшиеся в этом месте годами куски бордюра. Теперь на этих обломках бетона сделана мозаика из зеркальных осколков. Скоро забытая лестница на Первомайском проспекте также станет зеркальным арт-объектом.

Мастер использует в работе старые зеркала, остатки плиточного клея, затирки, цемент. Если у кого-то в городе есть излишки или ненужные остатки, то можно внести свой вклад в преображение камней и поделиться с мастером.

Несколько лет назад автор арт-проекта «Долина зайцев» начал украшать неприглядные бордюры Петрозаводска петроглифами.