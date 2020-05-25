25 мая 2020, 10:30
Серийный похититель велосипедов попался полиции в Петрозаводске
Одна из жертв вора оставила свой двухколесный велосипед без присмотра всего на несколько минут
22-летний петрозаводчанин оставил на несколько минут свой велосипед у подъезда жилого дома, пока забирал забытую в квартире вещь. Когда он вернулся, то транспортного средства на месте уже не было. Ущерб был оценен в 14 тысяч рублей, сообщает МВД. поиском похитителя занималась городская полиция.
Стражи порядка установили, что к краже причастен 27-летний молодой человек. Подозреваемый рассказал, что похищенный велосипед уже продал.
В МВД выяснили, что на счете задержанного еще несколько хищений велосипедов из подъездов многоквартирных домов. По всем фактам ведется следствие.