Серийный похититель велосипедов попался полиции в Петрозаводске

22-летний петрозаводчанин оставил на несколько минут свой велосипед у подъезда жилого дома, пока забирал забытую в квартире вещь. Когда он вернулся, то транспортного средства на месте уже не было. Ущерб был оценен в 14 тысяч рублей, сообщает МВД. поиском похитителя занималась городская полиция.

Стражи порядка установили, что к краже причастен 27-летний молодой человек. Подозреваемый рассказал, что похищенный велосипед уже продал.

В МВД выяснили, что на счете задержанного еще несколько хищений велосипедов из подъездов многоквартирных домов. По всем фактам ведется следствие.