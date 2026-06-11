Сергей Рахманинов: слияние музыки и поэзии

Только на один вечер - 13 февраля - дирижер Мужского камерного хора станет в ряды хористов, чтобы реализовать замысел программы, посвященной творчеству композитора

В Карельской филармонии состоится второй концерт абонемента «Вечера с Мужским хором» - «Мелодия души моей», приуроченный ко дню рождения Сергея Рахманинова.

Вокальные сочинения занимают особое место в творчестве Рахманинова. Им было создано более 80 романсов, в основном на тексты русских поэтов, среди которых Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Афанасий Фет, Фёдор Тютчев, Иван Бунин, Аполлон Майков, Алексей Толстой и многие другие. В одном из интервью композитор сказал: «У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они — как сёстры-близнецы». Рахманинов бережно и внимательно относился к поэтическому слову. Главной его задачей в работе над вокальными произведениями было стремление запечатлеть основное настроение того или иного поэтического текста в ярком мелодическом образе, показывая его в росте, динамике и развитии.

Уникальность концерта «Мелодия души моей» ещё и в том, что лишь на один вечер Алексей Умнов, художественный руководитель и главный дирижёр Мужского камерного хора, покинет дирижёрский пульт и встанет в ряды хористов, чтобы в полной мере реализовать художественный замысел этой концертной программы.

Исполнители: Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии, художественный руководитель и дирижёр — заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов; хормейстеры — Василий Сырбу, Константин Трошнев; художественное слово — заслуженный артист Карелии Александр Картушин; автор сценария — Антон Висков.

Концерт состоится 13 февраля. Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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