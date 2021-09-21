21 сентября 2021, 08:44
Серьезный пожар в Пряжинском районе тушили водой из озера
В поселке Крошнозеро сгорел деревянный жилой дом
Утром 20 сентября в 06: 24 на пульт Единой службы спасения Пряжинского района поступило тревожное сообщение о том, что в поселке Крошнозеро горит частный деревянный жилой дом.
На место происшествия по тревоге выехали пожарные из Пряжи и их коллеги из поселка Ведлозеро.
Преодолев более 20-ти километров, первые пожарные прибыли к месту вызова, в это время в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды спасатели установили одну пожарную автоцистерну на Крошнозеро и приступили к укрощению огня.
В результате пожара дом был значительно поврежден пламенем. По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты.