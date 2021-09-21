Серьезный пожар в Пряжинском районе тушили водой из озера

Утром 20 сентября в 06: 24 на пульт Единой службы спасения Пряжинского района поступило тревожное сообщение о том, что в поселке Крошнозеро горит частный деревянный жилой дом.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из Пряжи и их коллеги из поселка Ведлозеро.

Преодолев более 20-ти километров, первые пожарные прибыли к месту вызова, в это время в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды спасатели установили одну пожарную автоцистерну на Крошнозеро и приступили к укрощению огня.

В результате пожара дом был значительно поврежден пламенем. По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты.