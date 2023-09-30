Серьезное ДТП в Петрозаводске попало на видео

В пятницу, 29 сентября, в Петрозаводске на пересечении улиц Онежской флотилии и Ключевой произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как внедорожник, двигавшийся прямо, влетел в легковой автомобиль, выполнявший левый поворот.

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не ясно. // Фото: скриншот видео Sampo.ru, ролик паблика vk.com/podsluchano_voditeli_ptz