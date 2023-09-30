30 сентября 2023, 09:04
Происшествия

Два человека пострадали в аварии на «Коле» под Петрозаводском

В Пряжинском районе в пятницу столкнулись два автомобиля

В пятницу в 17:34 на пульт дежурного поступил сигнал о дорожном происшествии на 406-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место выехали пожарные, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Выяснилось, что на федеральной магистрали столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП пострадали два человека. Погибших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. // Фото ОПС по Пряжинскому району

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