Два человека пострадали в аварии на «Коле» под Петрозаводском

В пятницу в 17:34 на пульт дежурного поступил сигнал о дорожном происшествии на 406-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место выехали пожарные, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Выяснилось, что на федеральной магистрали столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП пострадали два человека. Погибших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. // Фото ОПС по Пряжинскому району