10 января 2024, 06:45
Семья петрозаводчан спасла замерзающую птицу
Селезень с повреждениями крыла и клюва мог замерзнуть, если бы ему во время не пришли на помощь неравнодушные люди
Екатерина Григорьева вместе с мужем помогла выжить умирающему селезню. Его нашли возле моста у Древлянки.
Птица была настолько слаба, что почти не сопротивлялась. После осмотра в клинике пернатый пациент временно поселился в душевой комнате у спасателей. Петрозаводчанка обработала клюв мазью, как рекомендовали специалисты.
«Дали в стаканчике воды, так жадно пил! Думала и стакан съест. Запарила кашу, нарезала туда мелко овощей. Пил и ел очень жадно....»,
— рассказала горожанка.
Спасенного селезня назвали Чапаем. Теперь ему ищут дом, потому что он с поврежденным крылом не сможет выжить в городе.
«Спасти птицу — не подвиг, а нормальное явление», — говорит Екатерина.
И с ней трудно не согласиться.