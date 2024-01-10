Семья петрозаводчан спасла замерзающую птицу

Екатерина Григорьева вместе с мужем помогла выжить умирающему селезню. Его нашли возле моста у Древлянки.

Птица была настолько слаба, что почти не сопротивлялась. После осмотра в клинике пернатый пациент временно поселился в душевой комнате у спасателей. Петрозаводчанка обработала клюв мазью, как рекомендовали специалисты.

«Дали в стаканчике воды, так жадно пил! Думала и стакан съест. Запарила кашу, нарезала туда мелко овощей. Пил и ел очень жадно....»,

— рассказала горожанка.

Спасенного селезня назвали Чапаем. Теперь ему ищут дом, потому что он с поврежденным крылом не сможет выжить в городе.

«Спасти птицу — не подвиг, а нормальное явление», — говорит Екатерина.

И с ней трудно не согласиться.