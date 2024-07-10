Семь опасных ветхих домов снесут в поселке Ладва

Семь муниципальных аварийных домов в поселке Ладва давно расселили, но не снесли. Прокуратура добилась, чтобы ситуацию начали исправлять, сообщили в надзорном ведомстве.

Жильцы выехали из этих домов в 2020 – 2022 годах, а ветхие строения до сих пор стоят, доступ к ним не ограничен.

- Это создает угрозу жизни и здоровью граждан,

- отметили в прокуратуре Карелии.

Прокурор внес главе районной администрации представление, но дома так и не снесли. Тогда прокурор подал иск в суд и потребовал обязать местные власти произвести снос аварийных домов до 1 декабря 2024 года.

Суд удовлетворил эти требования, исполнение его решения прокуратура держит на контроле. Напомним, в Петрозаводске тоже есть подобные аварийные дома, которые давно пора снести. // фото: pixabay. com