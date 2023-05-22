Сельский эксклюзив: пара коров на всю округу

Текст и фото: Алина Гапеева

Корову по кличке Зорька по нынешним меркам вполне можно считать животным экзотическим. Только вы ничего такого сразу не подумайте. Зорька — обычный представитель парнокопытных: есть голова с массивными рогами, вымя, хвост, четыре ноги — все как полагается корове. Ее главная особенность состоит в том, что Зорька является одной из главных достопримечательностей на всю округу. Судите сами: в поселке Новые Пески Пряжинского района на все население, которое по официальным данным составляет 156 человек, приходится всего две коровы. Сюда можно прибавить еще телочку и бычка, но все равно получается не ахти как.

Привычка работать

Татьяна Созонова, владелица Зорьки, держит крупный рогатый скот в собственном хозяйстве на протяжении 30 лет. Сейчас она – работающая пенсионерка и мама пятерых взрослых детей. Во времена перестройки, да и после, наличие домашнего хозяйства помогло ее семье выжить. В "лихие девяностые", когда в стране многие испытывали дефицит продуктов, в семье Созоновых не переводилось мясо, молоко, творог.

Дети выросли и разъехались, а привычка работать от зари до зари у жительницы Новых Песков никуда не ушла. Татьяна зоотехник по образованию, работала в совхозе, была бригадиром, осеменатором… Она привыкла иметь дело с животными.

У меня хозяйство сейчас небольшое: корова с телкой, овечка, куры, перепела, четыре собаки и столько же кошек,

— бойко перечисляет женщина своих подопечных.

Год назад она похоронила мужа, все заботы по хозяйству легли на ее вдовьи плечи. Но отказываться от скота она не собирается – надо еще внукам помочь. Ума не приложу, как она со всем справляется?

Строгий режим…

Встает Татьяна рано, часов в шесть утра, чтобы до работы управиться по хозяйству. У хозяйки существует строгий распорядок дня, включающий в себя дойку, кормление, выгул скота и уборку хлева.

А чего стоит переработка молока! Перемыть множество банок, процедить, сварить творог, реализовать излишки. Не успеешь оглянуться – уже вечер…

На столе в рядок стоят банки, доверху наполненные молоком. Летом его охотно разбирают дачники. Ценный напиток прямо «из-под коровы» даже нельзя сравнивать с магазинным молоком – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ценители натуральных продуктов отдают предпочтение парному молочку.

Говорят, что молоко у коровы на языке. Для рогатой скотины главное в рационе – это сено. В день корова съедает около 15 килограммов сена. Понятно, что лето — горячая пора в семье Созоновых. На сенокос собираются сыновья и внуки. Команда получается большая – человек семь. Помощники траву косят триммерами, а затем орудуют граблями и вилами.

При условии хорошей погоды на заготовку шести тонн сена (для коровы и теленка) уходит две недели. Понятно, что лучшее летнее время у ребятни и взрослых тратится на заготовку кормов. Только в коротких перерывах между работой они позволяют себе искупаться. Вот тебе и весь отдых! Но никто от работы не отлынивает – молоко Зорьки все любят, понимают, что любимая мама-бабушка без их помощи не справится, поэтому стоически терпят и жару, и полчища оводов, и подъем на утренней заре.

Местная красотка

По старым обычаям в деревнях скот выгоняют в поле после Юрьева дня, который приходится на 6 мая. Татьяна также придерживается традиции предков. До этого самого времени ее животные находятся в помещении. В обеденное время хозяйка отправляется в хлев задать коровам сено, курам зерно. В знак благодарности буренка облизывает женщине лицо своим шершавым языком.

— Она у меня добрая и ласковая. К тому же она еще и умная. Однажды рогом умудрилась открыть щеколду на дверях сарая и добралась до картошки. Объелась так, что вымя от молока раздуло. Я ее на голодную диету на два дня посадила, иначе мастит заработает. Вообще-то Зорька – дама не капризная, ест все, кроме рыбы, — поглаживая кормилицу, говорит женщина.

Один раз в год у Зорьки случается любовь – пылкая и безрассудная. Однажды она к соседскому быку убежала. Единственный коровий жених живет на другом конце поселка. Женщина немедля привела домой беглянку, хотя «невеста» немного упиралась. Что тут поделаешь – зов природы. После той встречи у Зорьки родилась дочь – озорная телочка. А у Татьяны тем временем хлопот прибавилось еще больше.

Если у тебя есть корова, то у тебя нет выходных и отгулов, нет отпуска и больничного, ты не можешь уехать в гости к детям… В общем, сидишь как на привязи, шагу не ступить.

Кругом запреты

— Интересное дело получается: скота в деревне все меньше и меньше, а держать его все труднее и труднее, — сетует Татьяна.

Одна из главных причин — нет площадей для выпаса скота. Взять, к примеру, Зорьку. Она пасется на привязи, недалеко от дома. Телка бродит рядом с мамой. Как говорит женщина, это раньше всех деревенских коров (их было около 30 голов) пастух выгонял на пастбища. Деревенское стадо пасли все по очереди.

Теперь времена другие: за бродячий скот можно и штраф огрести. Не приведи бог, если животина забредет в чужой огород или оставит у соседской калитки кучку органических удобрений. Возмущенный сосед будет горланить, как сирена, пока животное с невозмутимым видом поедает его флоксы и «удобряет» картошку. Акцию «навоз с доставкой на дом» сейчас никто не оценит. К тому же народ нынче пошел культурный и начитанный — резко реагирует на посторонние запахи, а особенно — на несанкционированные вторжения на собственную территорию.

Буду держать корову, пока здоровье позволяет, хотя и тяжело,

— заключила Татьяна и сцепила узловатые руки, на которых бугрятся мозоли – результат нелегкого труда.

Редкий экспонат

Слово «деревня» еще недавно прочно ассоциировалась с коровами, лошадьми, козами и пением петухов на заборе. На самом деле деревня уже не та. Она стала модная. Вместо огородов – стриженые газоны и клумбы. Приусадебные участки сплошь обставлены беседками, мангалами и гамаками. Сегодня сельские улочки своим видом больше смахивают на городские парки. Скот по деревне не разгуливает как прежде: прошли те времена, когда прохожие имели риск вляпаться в коровью лепешку.

Еще одна любимица

Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах неумолимо идет на убыль. Согласно результатам сельскохозяйственной переписи в Республике Карелия, в 2016 году в подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан содержались 3279 голов крупного рогатого скота (КРС), в 2021 году — почти на две тысячи меньше —1373 голов, причем из них коров всего 811. А сейчас, наверное, и того меньше. Такими темпами мы придем к тому, что корова будет считаться краснокнижным животным.

А пока дачники в Новых Песках при каждом удобном случае показывают своим отпрыскам диковинку — живую коровушку тети Тани Созоновой, волоокую красавицу, кормилицу и единственную в своем роде. Кому-то из карельской детворы тоже повезло увидеть живую корову, но далеко не во всех деревеньках, куда приезжают школьники на каникулы к бабушкам из городов и поселков городского типа.

Скажу честно, что довелось мне лет пять назад держать козу. Ох и намучалась я с ней. Это не животное, а стихийное бедствие. Не углядишь, а она уже в соседском палисаднике наслаждается цветочками, тщательно пережевывая их. Надоело мне с соседями воевать. К тому же молока мы от козы видели не так много: то ее комары да мошки кусают (что плохо влияет на удои), то коза находится в запуске, или козлята молоко высасывают… При этом жилось моей козе как королеве. А я в прислугах у нее числилась: принести, унести, накормить, почистить… Решила я свергнуть добровольное рабство и больше не держать «сталинскую корову» — все равно в магазин за молоком ходим. На собственном опыте я убедилась, что купить молочную продукцию в магазине намного проще, чем содержать скот. Больше я козу не заведу.

Вот я и думаю, что надо всячески поддерживать людей, которые держат скот. По крайней мере, выделять им удобные пастбища и покосы... Это ведь не такое энергозатратное дело для чиновников, а польза будет большая и для людей, и для деревни в целом.