Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 18

Сегодня, 28 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +13, +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, пасмурно, утром дождь.

В Сегеже до +16, переменная облачность, утром дождь.

В Сортавале до +17, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»