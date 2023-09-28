28 сентября 2023, 06:30
Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 18
В республике 28 сентября пройдут дожди
Сегодня, 28 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +13, +18°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, пасмурно, утром дождь.
В Сегеже до +16, переменная облачность, утром дождь.
В Сортавале до +17, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»