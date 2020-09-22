Сегодня в Петрозаводске прошла «Гонка ГТО»

22 сентября, на базе Республиканского спорткомплекса «Курган» прошёл фестиваль «Гонка ГТО», приуроченный к Международному дню студенческого спорта, сообщает министерство спорта Карелии.

В этом году пройти спортивные испытания гонки решили 17 команд. Это представители образовательных учреждений, общественных организаций, спортивных клубов и предприятий карельской столицы.

Командам необходимо было пробежать дистанцию в пять километров с препятствиями, которые подготовили ГУ МЧС России по Республике Карелия, Федерация пожарно-спасательного спорта, Федерация спортивного туризма и Федерация биатлона, а также Республиканский центр тестирования ГТО. Команды забегали в гору с грузом, перелезали через «стены», бегали по бревнам и т. п.

Золотую медаль на Фестивале «Гонка ГТО» завоевала команда «Миронов Ски Тим», второе место у команды «Прионежские лоси», «бронза» − у представителей «Центра спортивной подготовки».

Среди студенческих коллективов лучший результат показала команда «80-е номера ИФКСИТ ПетрГУ».