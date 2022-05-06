06 мая 2022, 07:00
Сегодня в Карелию придет заметное потепление
В некоторых районах республики пройдут небольшие дожди
Сегодня, 6 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +13, +15°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +11,+16°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, преимущественно ясно.
В Сегеже до +9, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сортавале до +11, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos